Cosa ci fai Spider-Man a Venezia?

Condividi

Linkedin email

Domani sera Spider-Man volerà su Venezia: in piazza San Marco, infatti, avrà luogo un evento fortemente voluto dal sindaco Luigi Brugnaro in occasione dell’uscita nelle sale europee di “Spider-Man: Far From Home“. A partire dalle 22:00 la notte veneziana sarà illuminata da una performance che promette di essere spettacolare: un evento immersivo della durata di 20 minuti che mixerà vari elementi e farà vivere in area marciana un’esperienza da ricordare con i personaggi del film.

Lo spettacolo, unico nel suo genere e per la prima volta ospitato a San Marco, prevede la proiezione sulla facciata di Palazzo Ducale, sulla facciata sud-est del campanile e su uno schermo olografico posizionato tra le due colonne del Todaro di un video mapping raffigurante una serie di animazioni del super eroe. Sarà possibile assistere allo spettacolo gratuitamente, fino al riempimento della piazza. Lo show verrà replicato a seguire nell’arco della serata. Il 4 luglio, alle 21:00, solo per il pubblico veneziano, ci sarà poi la possibilità di vedere il film in anteprima europea nei cittadini Rossini di Venezia e IMG Candiani di Mestre.

“Spider-Man: Far From Home” è stato diretto da Jon Watts, già regista del primo capitolo, e vede come protagonisti Tom Holland, che torna ad interpretare Peter Parker/Spider-Man, e Jake Gyllenhaal, al suo esordio in un cinecomic nel ruolo di Mysterio. Nel cast anche Samuel L. Jackson, Zendaya, Cobie Smulders, Jon Favreau, JB Smoove, Jacob Batalon, Martin Starr e Marisa Tomei. Il film sarà nelle sale italiane dal 10 luglio.