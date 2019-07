Vicenza, Independence Day alla Ederle: tutto quello che c’è da sapere

Condividi

La comunità militare statunitense di Vicenza celebra l’annuale Festa dell’Indipendenza degli Stati Uniti giovedì 4 luglio. Anche quest’anno porte aperte in Caserma Ederle a partire dalle ore 16:00 e fino a mezzanotte. L’ingresso per il pubblico sarà tramite varco pedonale da Via Barnaba Pizzardi, civico 97. L’uscita avverrà invece esclusivamente dal cancello in corrispondenza di Via Corbetta.

Per agevolare l’accesso pedonale, saranno necessarie alcune modifiche alla circolazione. Dalle 12 di mercoledì 4 luglio all’una di notte di giovedì 5 luglio è prevista la chiusura al traffico di via Corbetta, dall’incrocio con via Dalla Scola fino all’ingresso 5, e di via Pizzardi, dall’incrocio con via Zancon fino all’ingresso 4/b della caserma.

Specialità gastronomiche e bevande tipiche americane saranno in vendita presso i numerosi stand nei pressi del centro ricreativo “Arena”. Numerose le attività di intrattenimento con gonfiabili e giostre per bambini e adulti. Dalle 18:30 fino alle 22:00 diversi complessi si esibiranno con musica dal vivo. Il tradizionale spettacolo pirotecnico, invece, inizierà alle 22:30 e sarà visibile dal campo sportivo della Caserma Ederle fino alle immediate vicinanze.

Per ragioni di sicurezza, sarà vietato accedere con zaini, bevande alcoliche, bottiglie di vetro, contenitori di vario genere, skate-board, pattini a rotelle, biciclette, motorini, caschi, bastoni/aste bandiera, striscioni, banners, fumogeni, sostanze infiammabili, puntatori laser e droni. Non è consentito l’ingresso agli animali domestici.

(ph: U.S. Army photo by Patrick Albright, Maneuver Center of Excellence, Fort Benning Public Affairs)