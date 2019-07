“Viva Verdi” saltato, Colombara attacca. Rucco: «sciacallaggio»

Condividi

Il consigliere comunale dell’opposizione di Vicenza Raffaele Colombara, attacca sulla gestione del concerto Viva Verdi, annullato ieri sera a seguito dell’incendio avvenuto a Brendola e confermato per questa sera. «Ennesima pessima figura dell’assessore alle attività produttive, concentrato moltissimo sulle dichiarazioni, social o stampa, puntualmente smentite alla prova dei fatti. Piazza ancora tutta allestita per il concerto, stamattina, occupata dalle sedie e, soprattutto, nessuna direttiva nonostante l’assessore Giovine dichiari alla stampa che, pur mantenendo il palco del Viva Verdi, lo spazio per le bancarelle ci sarebbe stato. L’organizzazione doveva iniziare ieri. Invece chissà se l’assessore è convinto che anche gli operatori del mercato abbiano la sua stessa sveglia. Questa mattina, alle 7.30, la situazione appariva surreale con i commercianti chiusi sui loro furgoni da diverse ore in attesa di capire il da farsi. Sono state molte, infatti, le lamentele per una disorganizzazione continua. Come al solito, tutto viene affrontato con superficialità e lasciato al caso e Vicenza ha nuovamente fatto una brutta figura».

A queste dichiarazioni risponde il sindaco Francesco Rucco spiegando che la sua priorità è la tutela della salute pubblica e assicurando che non vi è stata alcuna approssimazione nella gestione delle informazioni. «Spiace assistere a un vero e proprio sciacallaggio politico messo in atto dai consiglieri del centro sinistra da cui mi sarei piuttosto aspettato, come sempre dovrebbe avvenire in questi casi, interesse per l’evolversi della situazione ed eventuale disponibilità a collaborare. Alle 18.54, con l’avvicinarsi dell’orario di inizio del seguitissimo concerto Viva Verdi, in assenza di nuovi dati da parte di Arpav e di un via libera della Prefettura e coerentemente con le misure di cautela già indicate alla popolazione, è stato disposto l’annullamento del concerto. Nel corso della serata è stato deciso di non spostare, per ragioni organizzative, le sedie del concerto, con l’obiettivo di poter riproporre già stasera l’evento, come effettivamente accadrà. Alle 20:30 i rappresentanti degli ambulanti sono stati pertanto avvisati via email e telefonicamente del conseguente annullamento del mercato del martedì. Non vi sarà alcuna perdita economica perché la giornata di mercato sarà recuperata. La gestione delle emergenze di protezione civile è un tema delicatissimo su cui non accetto strumentalizzazioni. Ieri la macchina comunale si è dimostrata pronta e reattiva», conclude il sindaco.