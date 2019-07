Autonomia, docenti e dirigenti veneti: «va contro la scuola»

Condividi

8 associazioni professionali della scuola del Veneto composte da docenti e dirigenti scolastici (Adi, Aimc, Amdz, Anfis, Cidi, Legambientescuola e formazione, Mce, Proteo fare sapere) hanno elaborato un documento dove rendono nota la loro posizione sull’autonomia differenziata per quanto riguarda la scuola. «Oggi il sistema sociale è ingessato e questo alimenta la disuguaglianza tra i cittadini. La scuola, inserita in questo sistema economico e sociale poco dinamico che favorisce le rendite di posizione e non premia la qualità, ne risente come ci dicono tutte le indagini: permangono notevoli differenze tra le scuole del Centro-Nord e quelle del Sud del Paese. La scuola italiana, lo diciamo con convinzione, è una scuola che si sforza di essere inclusiva forse come nessun’altra scuola europea. Tuttavia, accanto ad eccellenze ovunque riconosciute, mantiene livelli molto alti di dispersione e di insuccesso, è caratterizzata da una notevole mobilità dei docenti, oltre che da forme dannose di precariato, per cui spesso la continuità didattica diventa solo un auspicio o un pretesto».

Le associazioni di docenti e dirigenti denunciano di non essere stati coinvolti nè sentiti in questo percorso di elaborazione sull’autonomia: «Già questo fatto ci pare molto grave, perché l’esperienza dovrebbe avere insegnato che le riforme della scuola non si possono fare senza coinvolgere le professionalità della scuola, tanto meno si possono fare contro il mondo della scuola. Ci chiediamo innanzitutto con quali motivazioni relative all’interesse dei cittadini la Regione Veneto chieda ulteriore autonomia in 23 materie e soprattutto con quali garanzie di saper gestire quelle disparate materie in modo più efficace ed efficiente di quanto fatto dallo Stato. Viene spontaneo pensare che la richiesta di “ulteriori forme di autonomia” sia funzionale all’intenzione di trattenere sul territorio gran parte delle entrate tributarie. Ci sembra una richiesta utilizzata in senso propagandistico, piuttosto che per un autentico servizio nell’interesse dei cittadini».

«Va sottolineato infine che lo Stato, colpevolmente, non ha mai definito i livelli essenziali delle prestazioni (Lep) e per garantirli bisogna che il finanziamento del sistema scolastico sia in grado di dare soddisfazione ai bisogni di tutte le Regioni, anche a prescindere dal gettito fiscale del territorio. Altra materia che ci lascia perplessi è la gestione del personale: chi lo farà? Siamo preoccupati perché in tutti gli interventi sulla autonomia differenziata è debole e sottovalutato il riferimento e il valore dell’autonomia scolastica», concludono.

