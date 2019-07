Condividi

Un bel colpo di calciomercato per il centrocampo del Monza, squadra militante in Serie C, che secondo quanto riporta Tuttosport si è aggiudicata per la prossima stagione le prestazioni di Nicola Rigoni, attualmente in forza al Chievo Verona con cui è retrocesso in Serie B.

Il centrocampista vicentino ha militato a Verona nelle ultime 4 stagioni. (t.d.b.)

(ph. Flickr Jon Candy creative commons)