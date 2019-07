Condividi

Il centrocampista Luca Rigoni conteso tra Hellas Verona ed LR Vicenza. Nel secondo caso si tratta più di una suggestione, dato che il mister biancorosso Domenico Di Carlo conosce molto bene il giocatore classe ’84 del Parma.

Trattativa in salita per il Vicenza ma anche per il Verona, che pure ha messo gli occhi su di lui. Rigoni infatti non è più libero a parametro zero avendo rinnovato per un altro anno con il Parma. (t.d.b.)

(Tuttomercatoweb)