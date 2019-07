Caldo: Villani (Sip), ‘mai lasciare bimbi in auto da soli’

Condividi

Roma, 3 lug. (AdnKronos Salute) – Curare l’idratazione e l’alimentazione, ma soprattutto “non lasciare mai i bimbi in auto da soli”. La raccomandazione arriva da Alberto Villani, presidente della Società italiana di pediatria (Sip), che commenta con l’AdnKronos Salute la notizia della morte di 15 bimbi negli Usa dall’inizio della stagione calda, per colpi di calore in auto ‘bollenti’. Un rischio “reale: ecco perché come Sip raccomandiamo di non lasciare mai i bimbi in auto da soli, né d’estate né d’inverno”.

“Inoltre – suggerisce il pediatra – in particolare in estate e nei giorni caldi, è bene evitare l’esposizione dei bimbi al sole prolungata nelle ore che vanno dalle 10-10.30 alle 16.30-17. In caso di esposizioni limitate, come ad esempio per fare il bagno, è bene usare sempre delle protezioni e tenersi all’ombra mentre si fa una passeggiata”.