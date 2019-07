Chiara Nasti: «non bevo acqua da due anni, solo coca-cola»

Condividi

Chiara Nasti ha fatto delle dichiarazioni su Instagram che stanno facendo parecchio discutere. L’influencer 21enne, parlando di stili di vita sani, ha detto: «La cosa più semplice è bere tanta acqua e mangiare sano. Io ho puntato sul mangiar sano (neanche troppo) visto che l’acqua non è di mio gradimento e non la bevo da 1-2 anni. Bevo acqua di cocco o coca-cola! Noi siamo quello che mangiamo». Un messaggio definito da molti follower potenzialmente pericoloso e diseducativo considerata la grande influenza che ha sui social, soprattutto tra i più giovani.

Come noto, infatti, le bevande zuccherate e gassate sono tra le principali cause di obesità e altre patologie. Senza calcolare il fatto che l’acqua è assolutamente indispensabile per la vita. Nasti ha cercato di difendersi pubblicando delle stories a riguardo: «Io non tengo corsi di formazione nelle scuole. Ma questa frase “che messaggio lasci passare” lascia tempo per tutto. Io già immagino bambine che adesso bevono 12 litri di coca-cola. No, applichiamoci per cose più costruttive». (a.mat.)

(ph: Instagram @nastilove)