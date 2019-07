Commissione Ue, niente procedura d’infrazione per l’Italia

Condividi

Niente procedura d’infrazione per deficit eccessivo da parte del Consiglio UE nei confronti dell’Italia. È questa la decisione del collegio dei commissari europei, che ha quindi scelto di non raccomandare all’Ecofin l’avvio della procedura.

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è entusiasta: «Oggi è un giorno importante per l’Italia, che porta a casa il risultato che merita. L’Europa ci riconosce serietà e responsabilità. La Commissione europea ha valutato positivamente il quadro dei conti pubblici per il 2019, che è stato certificato con l’assestamento di bilancio approvato dal Consiglio dei ministri. Non era facile e in molti erano pronti a scommettere contro di noi. Noi invece abbiamo sempre creduto nel nostro Paese, sulla solidità dei nostri conti pubblici e sulla bontà e sull’efficacia delle politiche adottate dal mio Governo. L’Italia è un grande Paese, credibile, e anche oggi ne abbiamo avuto ulteriore conferma. Abbiamo difeso anche questa volta gli interessi dei cittadini e delle imprese italiane, senza arretrare rispetto alle misure qualificanti della nostra Manovra, tutelando welfare e diritti sociali. Questo significa che nell’ultima Legge di bilancio, come ribadito più volte, avevamo impostato una strategia di politica economica oculata e consapevole. Il nostro è un modello economico che coniuga stabilità dei conti pubblici con la crescita e lo sviluppo sociale. Anche la prossima Legge di Bilancio, sulla quale siamo già al lavoro, proseguirà in questa direzione».

Il vicepremier e ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, ha commentato: «È stata evitata una procedura di infrazione che sarebbe potuta ricadere sul Paese, per colpa del Pd. L’Italia non la meritava e l’annuncio di oggi rende giustizia all’Italia e a questo governo». Il ministro degli Esteri Enzo Moavero giudica «molto positiva» la decisione che «corona intenso lavoro di squadra volto a dimostrare, con dati e atti concreti, che non ne sussistevano presupposti contabili, economici e giuridici».

Il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini ha detto: «Ne ero certo, bene. Adesso chiederò al governo di accelerare sulla manovra per l’anno prossimo, ovviamente con la flat tax che senza dubbio resta in campo». Il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, ha commentato: «A rendere possibile questo risultato non è stato un miracolo ma la conduzione di una prudente politica della finanza pubblica sia sul lato delle entrate, in aumento anche sotto il profilo strutturale, sia su quello delle spese, diminuite grazie a una serie di risparmi e senza ricorrere a tagli. Non è stato facile trovare l’intesa con Bruxelles. Ma ci siamo riusciti grazie a un grosso sforzo che, come ho più volte ripetuto nelle ultime settimane, non ha richiesto una manovra correttiva ma ci ha comunque evitato la procedura di infrazione per debito eccessivo».

