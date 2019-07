Cortina, salvati 2 escursionisti bloccati in Val Padeon

Condividi

Attorno alle 18 di ieri il Soccorso alpino di Cortina (Belluno) è stato allertato dalla Centrale del 118 per due escursionisti in difficoltà in Val Padeon. Un uomo di 39 anni e uno di 59 di Malta, partiti da Rio Gere e saliti a Forcella Staunies, avevano proseguito per Forcella Bassa prendendo poi la variante per la Val Padeon, dove però avevano perso l’orientamento in mezzo ai mughi.

Poiché le coordinate fornite si erano dimostrate errate e i due turisti non erano sempre raggiungibili al cellulare, intuendo dalle indicazione la zona in cui potevano trovarsi, una squadra è partita e ha iniziato a chiamarli finché loro non hanno risposto e sono stati individuati. Una volta raggiunti dai soccorritori, gli escursionisti sono stati riaccompagnati a Rio Gere. (t.d.b.).

(ph. Facebook – Soccorso alpino Belluno)