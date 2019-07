Caso Orlandi, Vaticano apre due tombe al cimitero teutonico

Condividi

L’Ufficio del Promotore di Giustizia del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano ha disposto l’apertura di due tombe presenti presso il Cimitero Teutonico. «La decisione si inserisce nell’ambito di uno dei fascicoli aperti a seguito di una denuncia della famiglia di Emanuela Orlandi che, come noto, nei mesi scorsi ha, tra l’altro, segnalato il possibile occultamento del suo cadavere nel piccolo Cimitero ubicato all’interno del territorio dello Stato Vaticano», ha detto il portavoce del Vaticano Alessandro Giosotti.

«Le operazioni – si spiega in una nota – si svolgeranno il prossimo 11 luglio, alla presenza dei legali delle parti (oltre che dei familiari di Emanuela Orlandi e dei parenti delle persone seppellite nelle tombe interessate), con l’ausilio tecnico del prof. Giovanni Arcudi, del Comandante della Gendarmeria Vaticana, Domenico Giani, e di personale della Gendarmeria. Il provvedimento giudiziario prevede una complessa organizzazione di uomini e mezzi (sono coinvolti operai della Fabbrica di San Pietro e personale del COS, il Centro Operativo di Sicurezza della Gendarmeria Vaticana, per le operazioni di demolizione e ripristino delle lastre lapidee e per la documentazione delle operazioni)».

«Va ricordato – sottlinea Gisotti – che per ragioni di carattere giuridico l’autorità inquirente vaticana non ha giurisdizione per svolgere indagini sulla scomparsa, avvenuta in Italia, di Emanuela Orlandi. L’iniziativa vaticana riguarda soltanto l’accertamento della eventuale sepoltura del corpo della Orlandi nel territorio dello Stato vaticano. In ogni caso, le complesse operazioni peritali fissate per il prossimo 11 luglio sono solo la prima fase di una serie di accertamenti già programmati che, dopo l’apertura delle tombe e la repertazione e catalogazione dei resti, porteranno alle perizie per stabilire la datazione dei reperti e per il confronto del Dna».

Il legale della famiglia Orlandi, Laura Sgrò, ha voluto ringraziare il segretario di Stato Pietro Parolin per «l’atto coraggioso. Credo sia il momento di levare tanti conti d’ombra che hanno caratterizzato questa vicenda». Anche Maria Orlandi, madre di Manuela, ha commentato la vicenda: «sono passati troppi anni nel silenzio, senza sapere nulla. Questo è un primo atto di verità. La verità: solo Dio sa cosa è successo ma penso che dopo tutto questo tempo non la possiamo più trovare da nessuna parte. Maledetto chi sa la storia e non la dice! Nessuno si è mai fatto avanti. Mio figlio Pietro si batte da sempre, ma intorno il silenzio. Mi sostengo con la preghiera e poi, quando non avrò più la forza, raggiungerò anche io mia figlia. Più passano gli anni e più viene dimenticata, nel cuore la portiamo solo noi. Poi ognuno risponderà alla sua coscienza».

Fonte: Adnkronos

(ph: shutterstock)