Arpav: «Diossina, aria ok. Situazione critica per l’acqua»

L’Arpav ha reso noti i risultati delle analisi sulla ricerca di IPA, diossine e PCB nei campioni di aria prelevati durante l’incendio scoppiato a Brendola due giorni fa. «Pur precisando che per quanto riguarda la presenza di diossine e furani nell’aria non vi sono limiti normativi né valori guida – si legge nella nota ufficiale -, i dati evidenziano che durante l’incendio le concentrazioni sono risultate inferiori al limite di quantificazione».

La concentrazione totale dei policlorobifenili diossina simili espressa come tossicità equivalente (WHO-TE) è risultata essere pari a 0.0017 picogrammi/mc (metro cubo) corrispondenti a 1.7 femtogrammi/mc. Tale valore risulta in linea con le concentrazioni di fondo in condizioni di normalità rilevate nei capoluoghi Veneti in un lavoro condotto da ARPAV (vedi “Relazione Regionale della Qualità dell’Aria – anno di riferimento 2015). Inoltre tale valore risulta inferiore a quanto previsto in Germania dove il Comitato Federale per il controllo dell’inquinamento atmosferico (LAI, 2004) ha adottato il limite di 150 femtogrammi/mc WHO TE come concentrazione in aria di miscele di PCDD/F e PCB-DL.

Per quanto riguarda le determinazioni di IPA, la concentrazione di Benzo(a)pirene, unico IPA regolamentato dalla normativa italiana (limite 1 nanogrammi/mc come media annua), è risultata non quantificabile dal metodo analitico (<0.26 nanogrammi/mc). Questi risultati si aggiungono a quelli già comunicati relativi ai campionamenti tramite canister effettuati il giorno dell’incendio e il giorno successivo.

Attualmente risulta maggiormente critica la situazione relativa all’inquinamento delle acque superficiali, che si sta spostando da Brendola verso la provincia di Verona, attraversando i comuni di Sarego e Lonigo. A tale proposito è stata allertata la Protezione Civile della Regione Veneto. Durante la notte i tecnici ARPAV hanno monitorato costantemente la situazione ed effettuato ulteriori campioni di acqua in provincia di Vicenza e in provincia di Verona, che si aggiungono a quelli fatti il giorno precedente nel punto di confluenza del rio Signoletto, alimentato dalle acque di spegnimento dell’incendio, con il Fiumicello Brendola, punto individuato con la collaborazione del Comune e dell’ente gestore Acque del Chiampo, per verificare in particolare la presenza di solventi, metalli, carico organico totale (COD).

(ph: Gruppo Facebook Sei di Lonigo se…)