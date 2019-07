Istat: in Italia ci salvano gli stranieri, dal 1861 mai così pochi nati

Condividi

L‘Istat ha pubblicato i dati demografici aggiornati dell’Italia da dove emerge che la popolazione al primo gennaio 2019 è di 60.359.546 persone ed è diminuita di 124.427 unità con un calo dello 0,2% su base annua. Si tratta del quarto anno consecutivo di diminuzione: dal 2015 sono oltre 400 mila i residenti in meno, un ammontare superiore agli abitanti del settimo comune più popoloso d’Italia.

IN ITALIA CULLE VUOTE

Dato negativo anche per quanto riguarda le nascite: nel nostro Paese le culle non sono mai state così vuote dall’Unità d’Italia. I neonati iscritti all’anagrafe sono stati 439.747, con un calo del 4% rispetto al 2017 (- 18mila in valori assoluti). Un declino che già a partire dal 2015 ha portato il numero di neonati sotto il mezzo milione. Questa diminuzione è dovuta da diversi fattori: da un lato, all’uscita dall’età riproduttiva delle generazioni molto numerose nate all’epoca del baby-boom, dall’altro, all’ingresso di contingenti meno numerosi a causa della prolungata diminuzione delle nascite osservata a partire dalla metà degli anni Settanta.

I DECESSI SUPERANO LE NASCITE

Va da sè che in Italia i decessi superano le nascite: nel 2018 la differenza tra nati e morti (saldo naturale) è negativa, pari a – 193 mila unità. A livello nazionale il tasso di crescita naturale si attesta a -3,2 per mille e varia dal +1,7 per mille di Bolzano al -8,5 per mille della Liguria.

ITALIA PAESE MULTIETNICO

Un altro dato molto interessante è la presenza in Italia di quasi 50 nazionalità differenti con almeno 10 mila residenti conferma il quadro multietnico del nostro Paese. Sul totale della popolazione residente, l’8,7% è straniero. Al 31 dicembre 2018 le differenti cittadinanze presenti in Italia sono 196. Le cinque più numerose sono quella romena (1 milione 207 mila), albanese (441 mila), marocchina (423 mila), cinese (300 mila) e ucraina (239 mila), che da sole rappresentano quasi il 50% del totale degli stranieri residenti.

(ph: shutterstock)