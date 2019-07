Condividi

Tragedia ieri sera, poco dopo le 20, nei pressi della stazione di Mestrino, nel Padovano.

Una 42enne di Cassola ha scelto di porre fine ai suoi giorni gettandosi sotto un treno merci in transito. Il macchinista non ha potuto far nulla per evitare l’impatto con il corpo della donna.

Sul posto per i rilievi la Polfer di Padova e, per constatare il decesso della vicentina, un mezzo del Suem 118.

Inevitabili i disagi al traffico ferroviario, fino alle 23 circa.