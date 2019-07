Milano, check-up del cuore sul Jumbo Truck

Condividi

Milano, 3 lug. (AdnKronos Salute) – Milano capitale della prevenzione cardiovascolare. Riparte dal capoluogo lombardo il progetto nazionale ‘Truck Tour Banca del cuore 2019’, promosso dalla Fondazione Per il tuo cuore-Hcf Onlus dell’Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri-Anmco, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Dipartimento nazionale di Protezione civile, di Rai-Responsabilità sociale e di Federsanità-Anci. Da domani, giovedì 4 luglio, a sabato 6, dalle 9 alle 19 un Jumbo Truck allestito ad ambulatorio si fermerà per 3 giorni in piazza Cadorna, per proporre a tutti i cittadini la possibilità di sottoporsi a uno screening cardiologico gratuito.

L’offerta comprende uno screening di prevenzione cardiovascolare che include esame elettrocardiografico e screening aritmico; una stampa dell’elettrocardiogramma con tutti i valori pressori e anamnestici presenti sulla card del cuore BancomHeart; lo screening metabolico con il rilievo estemporaneo da una sola goccia di sangue di 9 parametri metabolici (colesterolo totale, trigliceridi, colesterolo Hdl, rapporto colesterolo Hdl/Ldl, colesterolo Ldl, colesterolo non Hdl, glicemia, emoglobina glicata e uricemia); la stampa del profilo glicidico, lipidico, uricemico e del proprio rischio cardiovascolare; la consegna del kit di 11 opuscoli di prevenzione cardiovascolare realizzati da Per il tuo cuore; il rilascio gratuito della card BancomHeart attiva.

Si tratta, ricorda una nota, di “una card unica al mondo che permette l’accesso 24 ore su 24 al proprio elettrocardiogramma, ai valori della pressione arteriosa, alle patologie sofferte, alle terapie assunte, agli stili di vita praticati e a tutti gli esami cardiologici e di laboratorio eseguiti. Tutti i dati verranno custoditi in una ‘cassaforte’ virtuale che consente, attraverso una password segreta conosciuta solo dall’utente, di connettersi dall’Italia e/o dall’estero alla Banca del cuore per consultare o scaricare i propri dati clinici ogni volta che lo si desidera, o metterli a disposizione del proprio medico curante o di quello di un Pronto soccorso in caso di emergenza sanitaria”. La campagna, interamente sostenuta da Per il tuo cuore, sarà attiva anche sui social con l’hashtag #bancadelcuore2019. Sul Truck, oltre allo spazio dedicato ai test clinici, un’area ad hoc ospiterà eventi divulgativi e incontri con la comunità medica locale.

“La Banca del cuore rappresenta un modo innovativo per conoscere il proprio stato di salute cardiovascolare e il miglior mezzo per prevenire concretamente l’insorgenza di un infarto o di una patologia cardiovascolare come l’ipertensione arteriosa, la fibrillazione atriale o lo scompenso cardiaco, e permette anche la prevenzione e il controllo del diabete”, afferma Michele Gulizia, direttore della Struttura complessa di Cardiologia dell’ospedale ‘Garibaldi-Nesima’ di Catania, presidente della Fondazione Per il tuo cuore dell’Anmco, ideatore e anima del progetto.

“Il Truck Tour Banca del cuore – sottolinea lo specialista – ci consente di andare direttamente a casa degli italiani, ovvero nelle piazze delle principali città, dove attivamente dal 2016 svolgiamo questo importante screening gratuito. In 2 anni sono state distribuite oltre 43 mila BancomHeart ad altrettanti italiani, permettendo di identificare un incredibile aumento di prevalenza di alcune malattie cardiovascolari, soprattutto fibrillazione atriale e scompenso cardiaco, con percentuali quadruple e triple rispetto ai dati di prevalenza finora conosciuti in letteratura, particolarmente nei giovani maschi di età compresa tra i 18 e i 40 anni, accertando altresì molte forme asintomatiche e misconosciute di fibrillazione atriale in altrettanti i cittadini inconsapevoli, e trovandone diverse centinaia a rischio di morte cardiaca improvvisa per anomalie cardiache a trasmissione genetico-ereditaria, riscontrate grazie all’esame elettrocardiografico”.

“Il Truck Tour Banca del cuore è un’importante operazione di cultura preventiva che permette di porre l’attenzione nei cittadini sulla prevenzione cardiovascolare, spesso affrontata superficialmente o addirittura dimenticata in modo superfluo”, evidenzia Fabrizio Oliva, vice presidente di Per il tuo cuore e direttore di Cardiologia 1-Emodinamica dell’ospedale Niguarda di Milano. Per Giuseppe Di Tano, presidente di Anmco Lombardia, “il prevenire le malattie cardiologiche, in accordo con le conoscenze scientifiche attualmente maturate, fa parte di un pensiero più ampio: il benessere dei cittadini della nostra regione e dei tanti che la visitano”.