«Benvenuti a Montecitorio beach»: cosce e decollete in bella vista in Aula

Condividi

Linkedin email

«Benvenuti a “Montecitorio beach”…». L’afa e il caldo sta colpendo anche l’Aula come si legge nel post ironico pubblicato su Facebook dal deputato di Fratelli d’Italia Federico Mollicone.

«I temi sono rispetto per il luogo e pari opportunità. Ognuno si veste come preferisce, ma se gli uomini, giustamente, non possono stare in aula senza giacca, credo che anche le colleghe possano indossare almeno una camicetta o una maglietta. O no? Così, detto con leggerezza senza acrimonia, dopo essermi tolto la giacca in aula come gesto simbolico ed essermi beccato un richiamo formale dal Presidente Rosato». (a.mat.)

(ph: shutterstock)