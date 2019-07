Padova, dopo la ricerca dell’anima gemella in Basilica si fa aperitivo

Condividi

Qualche settimana fa ha riscosso grande successo l’iniziativa organizzata in Basilica di Sant’Antonio a Padova per trovare il senso della vita e l’anima gemella. Nei venerdì di luglio vengono invece proposti gli “aperi-visit“, serate nei chiostri con percorso di visita esperienziale con aperitivo medievale. Gli eventi della durata di due ore si terranno il 5, 12, 19 e 26 luglio con inizio alle ore 18:30 e prenotazione obbligatoria on line (ritrovo 10 minuti prima nel Chiostro della Magnolia).

Non si tratta delle tradizionali visite guidate storico-artistiche, bensì di esperienze simboliche per sperimentare i significati metaforici insiti nell’arte e nell’architettura antoniana, richiamando l’attenzione sul valore della calma e del silenzio all’interno di un luogo di pace com’è la Basilica del Santo. Il sagrato, l’Arca del Santo, il deambulatorio, la navata, l’altare maggiore, i chiostri diventano i luoghi per eccellenza dell’incontro con il divino, ciascuno con i propri riti. Pittura, scultura e architettura guidano e illuminano quest’incontro, facendoci vedere, toccare, entrare fisicamente in contatto con il sacro. L’esperienza del simbolo diviene così esperienza spirituale. L’itinerario si snoda attraverso i luoghi della Basilica e prosegue poi in alcuni spazi esclusivi e solitamente non aperti al pubblico, come il Chiostro del noviziato, con sosta all’angolo del Carducci, e il Chiostro del paradiso.

Ciascun evento è strutturato in due momento: un percorso guidato al complesso santuariale e un momento conviviale alla Casa del Pellegrino scoprendo ulteriori curiosità e aneddoti in compagnia della guida. L’aperitivo è liberamente ispirato ai cibi medievali, anch’esso un piccolo percorso per scoprire, attraverso la storia e le tradizioni culinarie, i prodotti enogastronomici e gli abbinamenti più o meno usuali del tempo. Per motivi organizzativi è obbligatoria la prenotazione entro le ore 12.00 del mercoledì precedente il giorno di visita prescelto.