Calcio Padova, dopo 23 anni torna Lalas

Dopo 23 anni Alexi Lalas torna a Padova: l’ex difensore statunitense, oggi inviato per Fox Sport USA e cantante, 44 presenze e 2 gol dal 1994 al 1996 in maglia biancoscudata, visiterà la Città del Santo nella giornata di Giovedì 11 Luglio, con appuntamento alle ore 18:00 allo Stadio Appiani per salutare ex compagni e tifosi.

«L’11 luglio tornerò a Padova per la prima volta dopo 23 anni. Ho bei ricordi della gente e della città di Padova e sono molto entusiasta di tornare – ha scritto Lalas su Twitter -. Forza Padova». (t.d.b.)

ph. Twitter – Alexi Lalas