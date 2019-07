Padova, chiude residenza Ederle: universitari infuriati

Condividi

Il sindacato studentesco “Studenti Per” di Padova denuncia in un comunicato la chiusura della residenza studentesca Ederle. «In data 24 giugno, durante la seduta del CdA dell’Ente per lo Studio Universitario di Padova (ESU), è stato votato il bando per i posti nelle residenze, destinati agli studenti, per l’anno 2019/2020. – spiegano gli studenti in una nota -. Per quanto il numero di alloggi disponibili sia rimasto sostanzialmente invariato, grazie anche alla riapertura della Nievo, bisogna denunciare come un’altra residenza, il prossimo anno, resterà chiusa: si tratta della residenza Ederle. Il motivo? Necessita di una ristrutturazione complessiva, per cui attualmente non ci sono fondi».

«Ancora una volta la Regione rimane silente davanti alla chiusura, per motivi strutturali, di uno spazio per il Diritto allo Studio Nicolò Silvoni, rappresentante in cda ESU di Studenti Per-Udu Padova – : dopo la Fusinato, la Meneghetti, la mensa San Francesco e il boicottaggio della mensa di Agripolis, ora un’altra residenza chiuderà chissà per quanto tempo. La stessa amministrazione regionale che plaude all’eccellenza dell’Università di Padova, lontana dai riflettori lascia ancora una volta gli Enti per il Diritto allo Studio senza soldi e con le assunzioni bloccate, col chiaro intento di dimostrare la loro inefficienza e spingere per la privatizzazione di servizi agli studenti che devono rimanere pubblici».

«Le tasse continuano ad essere alte, non solo a Padova, non esiste una visione nazionale di Università pubblica, alcuna agevolazione per il massiccio pendolarismo degli studenti veneti e la Regione dimostra ancora una volta il suo grandissimo disinteresse per la categoria studentesca. Appare necessario cambiare rotta» aggiunge Pietro Notarnicola, coordinatore di Studenti Per-Udu Padova. «Successivamente, durante la stessa seduta, – conclude la nota di Studenti Per – è stato votato un piano di interventi di manutenzione e ristrutturazione generica delle altre residenze, per un totale di 3,8 milioni presi dalle casse dell’Esu di Padova, mentre verranno investiti 40 mila euro per interventi di miglioramenti degli alloggi per studenti con disabilità, provenienti direttamente dal Fondo Integrativo Statale (il fondo nazionale dedicato al Diritto allo Studio). Riteniamo questi interventi necessari, per sopperire a situazioni di abitabilità spiacevoli spesso segnalate dai rappresentanti delle residenze. Ma questo non basta a dimenticarsi della chiusura della residenza Ederle, per cui chiederemo risposte e soluzioni alla Regione». (t.d.b.)