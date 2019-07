Rifiuti a Vicenza: arriva seconda auto civetta contro i furbetti del cassonetto

Condividi

Linkedin email

Da questa settimana a Vicenza una seconda auto civetta allestita da Aim Ambiente monitora attraverso un moderno impianto di videosorveglianza il territorio alla ricerca di chi abbandona la spazzatura fuori dai cassonetti. «E’ fondamentale reprimere i comportamenti scorretti – ribadisce l’assessore con delega all’ambiente Simona Siotto – , e questa ulteriore dotazione ci consentirà di essere sicuramente più incisivi, ma serve anche promuovere, a partire dalle giovani generazioni, la gestione consapevole del rifiuto, dalla corretta differenziazione fino alla riduzione degli imballaggi. Penso inoltre a un sistema di raccolta che ponga particolare attenzione alle zone più critiche, come quelle di ingresso in città, all’introduzione di un’ app dedicata alle segnalazioni dei cittadini, a iniziative plastic free in tutti gli eventi comunali, a una riflessione con i commercianti sul tema degli imballaggi, a cassonetti meno invasivi e più efficaci degli attuali, oggi addirittura utilizzati come nascondigli per lo spaccio».

Significative le sanzioni per chi viene sorpreso a non rispettare le regole di conferimento: 250 euro se non si effettua la corretta separazione; 300 euro se si depositano i rifiuti fuori dai cassonetti; 450 euro se si conferiscono rifiuti prodotti provenendo da fuori Comune. L’anno scorso sono stati 100 i verbali staccati grazie all’attività di videosorveglianza con l’auto civetta. (t.d.b.)

ph. Comune di Vicenza