Asiago, un defibrillatore per il Soccorso alpino

La Ulss 7 di Bassano del Grappa ha consegnato ieri, in comodato d’uso, al Soccorso alpino di Asiago un defibrillatore semiautomatico esterno (Dae), che potrà essere utilizzato in caso di intervento e per l’assistenza durante le manifestazioni e e sarà tenuto sul fuoristrada della Stazione, per un immediato intervento.

A ricevere il dispositivo di emergenza dalle mani della direttrice sanitaria della Ulss 7, Emanuela Zandonà, e dal primario di struttura complessa di pronto soccorso di Bassano del Grappa, Andrea Favaro, il capo del Soccorso alpino di Asiago Daniele Zotti. Con lui anche i soccorritori Marco Mosele e Nicolò Rossi, infermiere. Tutto il personale del Soccorso alpino è abilitato all’uso del defibrillatore. (t.d.b.)