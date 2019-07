Tav Bs-Pd, Ministero Trasporti: «fermarla costa troppo, va migliorata»

Condividi

Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha annunciato di aver pubblicato online l’analisi costi-benefici della Tav Brescia-Padova-Verona. «Come per il Terzo valico, siamo di fronte a una grande opera ereditata dal passato, mai rallentata dall’analisi costi-benefici, è bene precisarlo, e che comunque costa troppo fermare. Ma che si può decisamente migliorare in termini di sostenibilità ed efficienza, grazie al contributo decisivo degli approfondimenti promossi dal Mit».

ZAIA: «OK SU BS-PD MA ADESSO SILENZIO E LAVORARE»

Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha commentato: «Aldilà dei contenuti tecnici, sui quali lascio la parola agli esperti; aldilà delle raccomandazioni, dei dibattiti, delle opinioni, quello che emerge dall’analisi costi-benefici per l’alta velocità Brescia-Verona-Padova è incontrovertibile. Si è perso troppo tempo per dotare la Baviera d’Italia, con uno dei più alti Pil del mondo e con uno straordinario sistema imprenditoriale e sociale, di un’opera fondamentale per la mobilità di persone e cose. Adesso però basta perché le opere sono appaltate, il consenso territoriale è totale, tornare indietro non si può e non si deve. Quindi pancia a terra e lavorare per portare a compimento un’opera che andava fatta da decenni. Non possiamo continuare a togliere competitività a un territorio che già soffre per vincoli, burocrazia, lacci e lacciuoli, senza dimenticare le necessità di connettività tra Lombardia e Veneto emersi sia in sede di elaborazione della candidatura vincente alle Olimpiadi invernali del 2026, sia nell’ambito del recentissimo nuovo Piano Regionale Trasporti 2020-2030 del Veneto, elaborato dal professor Cascetta. Adesso, ripeto lavorare. Silenzio e lavorare!».

BUSINAROLO (M5s): «RISPETTO DEI VINCOLI AMBIENTALI»

La deputata del Movimento 5 Stelle Francesca Businarolo, presidente della Commissione Giustizia di Montecitorio: «Rispettare le oltre 300 osservazioni che fanno capo al recente Osservatorio ambientale e rendere la linea a quattro binari più flessibile nel suo utilizzo per adattarla ai pendolari. Sono questi i punti salienti dell’analisi costi-benefici resa nota dal Ministero delle Infrastrutture per la realizzazione di un’opera progettata nel passato, il segmento Brescia-Verona della Tav. Costa quasi 3,5 miliardi per 45 chilometri di interventi sui binari (5,2 miliardi la tratta Verona-Padova). E’ un’opera che abbiamo sempre contestato ma la cui sospensione costerebbe troppo a tutta la comunità. Il rispetto delle prescrizioni ambientali, cioè gli adeguamenti chiesti dal Cipe sulla base delle segnalazioni dei territori che impongono numerose modifiche al progetto relative a ambiente, viabilità, economia del territorio, è estremamente importante ed è quello per cui ci siamo battuti».

RUCCO: «GRANDE VITTORIA PER IL TERRITORIO»

Francesco Rucco, sindaco di Vicenza: «Questa notizia è una grande vittoria per tutto il nostro territorio che premia la volontà e la caparbietà di tutte le parti coinvolte, dalle forze politiche ai sindaci, dalle categorie economiche a quelle sociali, tutti uniti in un gioco di squadra che ora riceve un forte impulso a continuare su questa strada. Già nei prossimi giorni vedrò a Vicenza i tecnici di Rfi per studiare e discutere le loro controdeduzioni in merito alle tante osservazioni presentate sul progetto preliminare nel tratto di attraversamento della città e della provincia, in modo da arrivare ad una soluzione condivisa. Da questo momento la questione Tav può, e deve, avere un ulteriore slancio verso la sua realizzazione.

ZARDIN (PD): «CONFERMATA UTILITA’ DELL’OPERA»

Il deputato veronese Pd, Diego Zardini: «L’analisi costi benefici del Ministero delle Infrastrutture conferma l’utilità di realizzare la Tav tra Brescia e Padova. Bene così. Finalmente anche Ministero e ministro hanno capito che non ha alcun senso bloccare l’opera, ma dobbiamo lavorare tutti insieme per migliorarla. Da anni chiediamo di ridurre l’impatto ambientale e abbiamo ottenuto degli importanti miglioramenti. Con la nuova linea si libereranno infatti i binari utilizzati attualmente: è forse l’aspetto più interessante dell’opera. Riguarda i benefici collaterali e indiretti. Penso da tempo si debba insistere perché Verona attivi un servizio di trasporto ferroviario suburbano. C’è un progetto per realizzarlo, servono diverse nuove fermate e alcuni lavori di sistemazione del nodo ferroviario, ma è possibile farlo senza costi stellari. Una volta che i treni veloci saranno indirizzati sulla nuova linea ad Alta Capacità, quella storica potrà essere utilizzata per un servizi ad alta frequentazione nel raggio di 25-30 chilometri dal capoluogo. La possibilità di aumentare le connessioni con il territorio e di avere a costi ridottissimi un’infrastruttura a quasi completo servizio dei pendolari è, diciamo, un derivato dell’Alta Capacità. L’opera è infine utile e necessaria per ridurre il traffico di mezzi privati e aumentare persone e merci che possono viaggiare su mezzi veloci ed efficienti. Ora il ministro la smetta di frapporre ostacoli che contribuiscono solo a ritardare la realizzazione della ferrovia e a favorire il trasporto su gomma sull’autostrada più congestionata d’Italia».

