Venice Investment Group, Gaiatto condannato: carcere e risarcimento da 100 milioni

Condividi

Linkedin email

15 anni e 4 mesi di carcere.

E’ la condanna inflitta dal gip Eugenio Pergola al termine dell’udienza del rito abbreviato nei confronti del trader di Portogruaro Fabio Gaiatto, protagonista della maxi truffa della Venice Investment Group. Inoltre dovrà pagare 36mila euro di multa, oltre a un risarcimento di 50mila euro al Comune di Portogruaro per i danni all’immagine, mille euro ciascuno al Codacons e alla Federconsumatori, e, soprattutto, dovrà restituire il 100 per cento dei soldi investiti, a cui si aggiunge un 30 per cento di danno non patrimoniale.

Si parla quindi di oltre 100 milioni di euro.

Il giudice ha usato la “mano pesante”, visto che il pm aveva chiesto 9 anni pm, aveva chiesto per il trader una condanna a 9 anni per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla truffa aggravata, abusivismo finanziario e auto-riciclaggio.

La truffa

La truffa della Venice Investment Group altro non è che è un maxi esempio dello schema Ponzi, in cui decine di migliaia di cittadini hanno versato cifre importanti, allettati da interessi d’oro, ma in realtà si trattava di una enorme piramide di finanziatori di sé stessi in cui gli unici ad aver guadagnato erano Gaiatto, la sua compagna, già condannata, e i suoi complici.