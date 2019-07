Malore in vacanza, vicentino in coma

Condividi

Sono gravissime le condizioni di Andrea Pigato, un 36enne vicentino ricoverato all’ospedale di Santorini, in Grecia.

Secondo quanto riferito da Il Giornale di Vicenza, l’uomo si trovava in vacanza a Ios con alcuni amici da sabato. Martedì, il giorno della disgrazia, aveva deciso di fare un giro da solo, con uno scooter a noleggio sulla collina dell’isola. Un testimone del posto, oltre che primo soccorritore, ha riferito che Pigato, a un certo punto, ha accostato, si è tolto il casco, è sceso dalla moto ed è piombato a terra a peso morto, sbattendo violentemente la testa.

Intervenuti sul posto i sanitari, è stato trasportato in stato di coma all’ospedale dell’isola principale. I medici si riservano la prognosi e il 36enne potrebbe essere ulterirmente trasferito in una struttura più attrezzata, forse in Italia. I famigliari, appena appresa la notizia, sono subito partiti per la Grecia.