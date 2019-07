La nuova “Sirenetta” è nera e rasta: i social insorgono

Condividi

Sta facendo molto discutere l’annuncio della Disney di un nuovo film su Ariel, un live-action sulla “Sirenetta”, che sarà interpretata dall’attrice afroamericana Halle Bailey. Il personaggio inventato dal danese Hans Christian Andersen è stato reso iconico dal film di animazione del 1990 in cui Ariel era bianca con i capelli rossi, cioè tratti somatici tipici dei paesi nordici. Ma questo “race changing”, ormai consueto nelle saghe cinematografiche tratte dai fumetti e dalle fiabe, come Cenerentola, non è proprio andato giù al “popolo del web”.

Su Twitter è in atto una vera e propria guerra fredda tra chi si lamenta di questo cambiamento, chi risponde con accuse di razzismo e chi critica chi parla di razzismo per un cartone animato.

Mio pensiero su #LaSirenetta

Cara @Disney_IT, non ci siamo proprio pic.twitter.com/gy1mK9SNHT — Max Franco (@MaxCharmed) 4 luglio 2019

Ecco la nuova mossa buonista dopo aver lasciato libera la pirata #KarolaRackete ,,,🤭la conoscete la #sirenetta? Io me la ricordavo diversa ariel !!???? Un altro passo per fare invadere e sottomettere noi cattolici all’islam questo e solo l’inizio 🤬🤬🤬😡😡 pic.twitter.com/GrASvFnB08 — 🇮🇹Sabino Laezza🇮🇹 ⛔️🛳⛴🚢⛔️ (@SabinoLaezza) 4 luglio 2019

a chi invece si sta focalizzando tanto sul colore della pelle consiglio di andare oltre a questo dettaglio perchè, per esempio, i lineamenti del suo viso sono PERFETTI per fare ariel e questa foto di lei sul set mi ha fatta emozionare aiut pic.twitter.com/nyWuYGYhDi — 光 𝐿𝓊𝒸𝑒 (@lucesilverhawk) 4 luglio 2019

Su Ariel e la scienza de La Sirenetta pic.twitter.com/3TXd1EZhpD — . (@maiaprimavista) 4 luglio 2019

Mi hanno dato della razzista, ignorante borderline, solo perché ho detto che avrei preferito Ariel rappresentata come nel cartone animato.

Anche oggi internet vi fa male. Uscite un po’, trovatevi un lavoro, non so, ma posate sto cellulare che vi fa male. — LyAnna 🐺 (@LyannaJstark) 4 luglio 2019

