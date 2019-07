“Baciate” BpVi, tribunale Venezia: «Ex dipendenti non responsabili»

Condividi

Il tribunale delle Imprese di Venezia ha ritenuto non responsabile un dipendente dell’ex Banca Popolare di Vicenza, accusato da una cliente di averle fatto perdere molti soldi con le operazioni “baciate”. Come riporta Giorgio Barbieri sul Mattino a pagina 17, la donna chiedeva un risarcimento di un milione di euro.

Secondo l’ex cliente, manager di un’azienda del Vicentino, l’ex dipendente BpVi l’avrebbe convinta a sottoscrivere una serie di operazioni assicurandole che non erano rischiose. Ma secondo il giudice egli ha semplicemente svolto il suo lavoro, senza, spiega l’avvocato che l’ha assistito, «esorbitare completamente dalle proprie mansioni». Spetta alla banca dunque risarcire la cliente, non al dipendente che si è limitato, per dirla volgarmente, ad eseguire gli ordini. Una sentenza che potrebbe costituire un precedente importante per molti altri casi. (t.d.b.)