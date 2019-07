Risparmiatori truffati, online sito per i rimborsi

Condividi

È online il sito del ministero dedicato ai risparmiatori danneggiati dai crac bancari per chiedere i rimborsi. In Veneto sono interessati gli ex soci della Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca. Sul portale è spiegato chi può chiedere i rimborsi, e come procedere. «Ora però dobbiamo guardare come sempre a come migliorarci attraverso il confronto – commenta il consigliere regionale M5S Jacopo Berti -. A mio avviso infatti questa norma si può e si deve migliorare. Ringraziamo il preziosissimo coordinamento di Don Torta, Andrea Arman e tutti i suoi iscritti, baluardo dei truffati di cui sono onorato di farmi portavoce. Grazie ad associazioni come loro siamo riusciti ad arrivare a questo primo risultato. Ma ora, ascoltando le loro giuste richieste, dobbiamo fare di più».

«Sono convinto che due siano le cose ancora migliorabili: innanzitutto, l’Innalzamento del tetto di patrimonio mobiliare che consente l’accesso alla procedura di indennizzo forfettario a 200.000 €. Il Governo si era già espresso favorevolmente per questo, quindi confido si possa fare. Poi, – aggiunge Berti – il computo della rivalutazione monetaria sul costo di acquisto. La legge prevede un indennizzo del 30 per cento del costo di acquisto, è evidente che per i vecchi soci, quelli che anno acquistato prima del 2000, quando le azioni erano espresse in lire e vi era una svalutazione galoppante, la somma che riceveranno rischiano di essere molto ridotte”.”So che a Roma i miei colleghi ne hanno già ampiamente discusso e le loro posizioni sono favorevoli. Anche io mi sono già mosso personalmente per dare una mano a migliorare la soluzione. Il primo passo è stato fatto dunque, adesso vediamo di fare anche questo secondo fondamentale intervento e quello che è già ad oggi un risultato straordinario -conclude Berti – sarà un vero e proprio capolavoro». (t.d.b.)

ph. Coordinamento don Torta