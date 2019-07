Grillo: “Situazione rifiuti Roma difficile ma soluzione entro estate”

Condividi

Linkedin email

Roma, 4 lug. (AdnKronos Salute) – “E’ una situazione difficile, nessuno lo nega. Ma sull’emergenza rifiuti a Roma c’è stato un proficuo incontro tra il ministro Costa e la sindaca Raggi e c’è un contatto con l’Istituto superiore di sanità in caso di necessità da parte dell’amministrazione”. A dirlo è il ministro della Salute, Giulia Grillo, a margine dell’assemblea di Farmindustria a Roma.

“Quindi tutte le istituzioni sono a disposizione per affrontare una situazione che non è direttamente imputabile al sindaco – precisa – visto tutto quello è successo in questi mesi. Ciononostante siamo d’accordo, si vuole tranquillizzare i cittadini che prima possibile saranno rimossi i rifiuti. Il ministero della Salute concretamente non ha alcuna competenza in questa materia. E’ un problema di impiantistica e riguarda strettamente le amministrazioni che si occupano di ambiente e territorio. Mi sembra che si sia detto che entro l’estate si potrà risolvere con la collaborazione di tutti, perché probabilmente bisognerà mandare i rifiuti in qualche altra regione come è già successo in passato”.