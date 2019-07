Allarme Ludwigia, l’alga che sta uccidendo la fauna veneta

Condividi

I consiglieri regionali Patrizia Bartelle (IIC), Piero Ruzzante (LEU) e Cristina Guarda (Lista AMP) lanciano l’allarme Ludwigia Grandiflora: «La rete idrica del nostro territorio è contaminata da quest’alga originaria del Sudamerica, che sta proliferando senza controllo causando carenza di ossigeno nell’acqua e di conseguenza asfissia della fauna acquatica».

«Oltre alla questione ambientale – continuano – non devono essere sottovalutate le possibili ricadute sul turismo. L’area contaminata è stata identificata da La Nuova tra il Mirese e il Miranese. La prima si trova nello splendido paesaggio della riviera del Brenta mentre la seconda nel Graticolato Romano ed entrambe attirano turismo anche per le numerose ville venete che si trovano in questi territori. Abbiamo quindi depositato una interrogazione per chiedere alla Regione quali misure urgenti intenda porre in essere per contenere il problema al più presto».