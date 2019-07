Calcio, Palermo bocciato: speranza per il Venezia in Serie B

Condividi

Il Palermo è stato bocciato dalla Covisoc, decisione che verrà resa ufficiale il prossimo 12 luglio dalla Figc, e non sarà ammesso al campionato di Serie B. Bella notizia per i tifosi del Venezia, costretta a giocarsi i playout con la Salernitana nonostante la salvezza ottenuta sul campo, e poi battuta e retrocessa in Serie C. A questo punto il suo ripescaggio in B sembra molto probabile. La società si è preparata presentando tutta la documentazione necessaria.

Se i supporter arancioneroverdi sono sulle spine, possono stare tranquilli i tifosi del Chievo Verona. La Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche infatti ha dato l’ok alla sua ammissione nel campionato di B. (t.d.b.)

ph. Facebook Venezia calcio