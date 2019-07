Escursionista tedesca ferita sul Baldo

Condividi

Nel pomeriggio di oggi il Soccorso alpino di Verona è stato allertato dalla Centrale operativa per un’escursionista tedesca che si era infortunata sul Monte Baldo lungo il sentiero numero 11, nel tratto tra la stazione a monte della funivia e l’intermedia. Il marito l’aveva lasciata sul luogo dell’incidente, dove si era procurata un probabile trauma alla caviglia, era risalito e aveva dato l’allarme all’infermiera che presta assistenza sulla funivia.

Messi in contatto telefonico e apprese le informazioni utili, un primo soccorritore è partito in macchina da Malcesine, per poi proseguire a piedi una ventina di minuti e arrivare dalla donna. Raggiunta da una squadra di altri cinque tecnici provenienti da Verona, tra i quali un sanitario, K.S., 52 anni, è stata immobilizzata, caricata in barella e trasportata a spalla fino alla jeep, per poi essere accompagnata direttamente all’ospedale di Malcesine, in accordo con la Centrale operativa di Verona.

(ph: Rambolola/Wikipedia)