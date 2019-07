Arpav: «acqua ok, si può mangiare frutta e verdura dell’orto»

Condividi

Facendo seguito alle note diffuse nei giorni scorsi, si comunica che in data odierna ARPAV ha trasmesso i rapporti di prova delle analisi eseguite sui campioni di acque superficiali, effettuati nei Comuni di Brendola, Sarego, e Lonigo, nei quali risulta che le acque analizzate sono idonee all’uso irriguo.

Non sussiste inoltre motivo per mantenere il divieto, nel Comune di Brendola, di utilizzo di frutta e ortaggi coltivati in loco. Si raccomanda, come da buona prassi, il loro consumo dopo accurato lavaggio. La moria di pesci, dovuta allo sversamento dei composti contenuti nelle acque di spegnimento dell’incendio, si può considerare conclusa, come pure la fase di recupero e smaltimento tramite ditte autorizzate.

