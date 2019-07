Condividi

Poco prima delle 7:00 i vigili del fuoco sono intervenuti in via del Santo a Limena (Padova) per un’auto rovesciata su un fianco: ferita la conducente. I pompieri arrivati da Padova con due automezzi tra cui la autogru, hanno messo in sicurezza l’auto alimentata a GPL, mentre la donna veniva assistita dal personale del SUEM 118 per essere trasferita in ospedale. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo un’ora circa. (t.d.b.)

ph. VigilidelfuocoVeneto