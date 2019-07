Unesco, Venezia è salva: «Ma Grandi Navi a Marghera»

Condividi

Linkedin email

L’Unesco, riunitasi in questi giorni a Baku, ha salvato per il momento Venezia, rimandando al 2020 la decisione di considerarla o meno «sito a rischio» inserendola nella black list.

Promossa quindi la soluzione del sindaco Luigi Brugnaro per la questione Grandi Navi, cioè quella di farle passare per Marghera e non più per San Marco. Il primo cittadino ha infatti espresso grande soddisfazione sostenendo che questo sia un messaggio per il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli. (t.d.b.)

(Fonte: Adnkronos)

ph. Shutterstock