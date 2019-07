Notte bianca a Vicenza, riapre il bar nella terrazza della Basilica

Condividi

In occasione della Notte bianca, per tutto il week end, a partire da stasera alle 19 aprirà, in via straordinaria, il bar nella terrazza della Basilica palladiana. Si potrà accedere acquistando il biglietto di ingresso al monumento palladiano, pari a 1 euro per i vicentini di città e provincia e 2 euro per chi viene da fuori provincia. Per quanto riguarda gli orari, il bar sarà in funzione questa sera dalle 19 all’1, domani dalle 18 all’1 e domenica dalle 18 alle 23,

Da lunedì 8 luglio, quindi, sarà dato il via all’allestimento completo e entro il prossimo fine settimana il bar sarà aperto in via definitiva fino a fine settembre. La gestione del bar è a cura di Palladio 9 srl.