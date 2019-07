California, terremoto 7.1: mai così forte da 20 anni

Condividi

E’ stata rivista a 7,1 la magnitudo della nuova violenta scossa di terremoto che ha colpito il sud della

California. mai così forte da 20 anni. L’epicentro, a 900 metri di profondità, è stato localizzato nei pressi della città di Ridgecrest.

Sono state inoltre registrate decine di scosse di assestamento, la più forte delle quali di magnitudo 5,5. Secondo i servizi di soccorso, scrive il Los Angeles Times, alcuni incendi sono stati segnalati a Ridgecrest, poco più di

duemila abitanti. (t.d.b.)

Fonte: Adnkronos

WOW! Video shows @KCBSKCALDesk on the air when an earthquake hit Southern California Friday. @wnct9 #EarthQuake pic.twitter.com/XfvWA5X1HP — Dillon Huffman (@DillonHuffmanTV) 6 luglio 2019

This record shows terrifying moment 7.1 magnitude earthquake hits #Ridgecrest, California. In the video, you can hear glass shattering, clothing racks rattling, and dozens of items falling to the ground #EarthquakeLA pic.twitter.com/s8ajXNC4jq — S.C (@cns6720) 6 luglio 2019