Eccidio di Schio, Donazzan: «stop a guerra civile permanente»

L’Assessore Regionale del Veneto Elena Donazzan era presente alla Santa Messa a Schio in Duomo, per ricordare le 54 vittime trucidate nelle carceri di Schio tra il 6 e il 7 luglio del 1945 a guerra finita, ad opera di ex partigiani della Divisione garibaldina “Ateo Garemi” ed agenti della Polizia ausiliaria partigiana.

«Sono con la presenza e la preghiera vicina ai familiari delle vittime che hanno voluto questa Santa Messa, sono con l’impegno istituzionale a fianco di tutti coloro che vogliono terminare il clima di Guerra Civile permanente – ha affermato la Donazzan – non può esserci pace senza giustizia e non può esserci giustizia senza verità. Ecco perché il percorso di pacificazione nazionale, che auspico da sempre, passa necessariamente dalla verità della storia, dalle sue responsabilità e senza assoluzioni sommarie. La responsabilità per la strage avvenuta a Schio resta una macchia indelebile sulla Resistenza». (t.d.b.)

