Jesolo, pugno duro dopo aggressioni delle baby gang

Condividi

Linkedin email

Due episodi gravi nel giro di pochi giorni a Jesolo hanno posto l’accento sul problema della sicurezza. Prima il pestaggio da parte di 30 minorenni ai danni di alcuni bagnini, in spiaggia, poi un altro episodio che ha visto come vittima un turista. Come riporta Giovanni Cagnassi su La Nuova Venezia di oggi a pagina 2, il prefetto ha convocato un vertice con rappresentanti dell’amministrazione comunale, tra cui il sindaco Valerio Zoggia, delle categorie economiche, con il questore e con le forze dell’ordine.

Il prefetto ha replicato indirettamente a Zoggia, che chiedeva collaborazione da parte delle famiglie, spiegando che esse spesso non ci sono o vivono nel degrado. Ha aggiunto che si tratta di episodi e non di un fenomeno, ma che servono maggiori controlli della polizia di notte e che non bisogna assolutamente servire alcolici ai minori. (t.d.b.)