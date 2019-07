Olimpiadi Cortina, l’appello: «Completare autostrada A27»

Condividi

Linkedin email

In vista dei Mondiali di sci del 2021 e delle Olimpiadi invernali del 2026 a Cortina, la provincia di Belluno ha bisogno di Infrastrutture, necessarie anche in generale per evitare l’isolamento della zona. Questa è in sintesi la richiesta delle categorie economiche e sociali del Bellunese come Confindustria, Appia CNA, Confartigianato, Confcommercio, Coldiretti, Cia, Confagricoltura, Cgil, Cisl e Uil che ieri, come riporta Moreno Gioli sul Corriere del Veneto di oggi a pagina 11 dell’edizione di Treviso e Belluno, hanno incontrato l’assessore ai Trasporti del VenetoI Elisa De Berti.

In particolare l’appello è per realizzare quanto prima il completamento dell’autostrada A27, sfruttando al meglio i fondi europei L’elettrificazione della ferrovia non è considerata sufficiente come opera infrastrutturale. (t.d.b.)

ph. Yuotube 16165