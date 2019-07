Inizia l’esodo estivo: traffico da bollino rosso in Veneto

Condividi

Linkedin email

Weekend con un meteo incerto ma con un grande traffico sulle nostre autostrade nel primo grande esodo estivo. Secondo Anas infatti più di 170 mila veicoli transiteranno tra Vicenza,Venezia e Trieste nella giornata di sabato e più di 150 mila in quella di domenica.

Traffico congestionato in questo momento sulla Strada SS309, Velocità rilevata: 15 Km/h, da Bivio Per Codevigo a Bivio Per Conche. Previsto grande traffico anche domani in entrambe le direzioni da e per Venezia. (t.d.b.)

ph. Shutterstock