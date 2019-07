«Fai vedere il seno: più è grande, più bevi gratis», polemica a Treviso

Condividi

Linkedin email

L’accusa viene dallo psicologo e psicoterapeuta Andrea Sales, che dopo una giornata di formazione a Treviso ha notato un cartello in un bar del centro. Lo ha fotografato postando poi su Instagram tutto il suo sdegno. In buona sostanza il barista propone favoritismi alle clienti avvenenti e disponibili. «Fai vedere il seno e vinci: se hai la prima, uno shot; se hai la seconda, due shot… – recita il cartello, fino ad arrivare alla quinta – in tal caso 5 shot e l’applauso dei presenti. Sei hai la retro offri tu a noi. Ti porti a casa il barista? Shot gratis per una settimana».

«La squalifica per la donna è disarmante, nelle parole di questo deficiente – scrive Sales -.La squalifica misurata addirittura per taglia di reggiseno o per disponibilità sessuale. E questo deficiente pensa pure di essere simpatico.

Ho pagato, l’ho guardato negli occhi. L’ho salutato, augurandogli di non riuscire a diventare padre. Non si accorge minimamente che in queste sue parole c’è una forma di violenza così sottile da diventare uno stupro lento e continuato. La domanda con cui esco dal locale è potente: “Perché nessuno degli avventori di questo locale ha mai detto nulla? Perché devo essere io il primo a denunciare questo degrado intellettuale? Il “cartello” è evidentemente appeso da tempo, perché nessuno ha mai sollevato la questione? La dignità della donna non vale più nulla?”». Il barista, come riporta Il Corriere del Veneto, ha spiegato che si trattava «solo di uno scherzo». (t.d.b.)

(ph. Instagram Andrea Sales)