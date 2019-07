Condividi

In attesa di sapere se il prossimo campionato gli arancioneroverdi giocheranno in Serie B o in Serie C, il Venezia Calcio ha presentato il nuovo allenatore. Si tratta del giovane Alessio Dionisi, ex difensore del Siena e del Varese, nell’ultima stagione all’Imolese.

«Ci ha colpito il suo entusiasmo» ha spiegato il capo scout Fabio Iengo. «Per me è un gran punto di partenza» ha aggiunto il nuovo mister. (t.d.b.)