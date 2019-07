Nodo Catajo: al Consiglio di Stato con investitore da 15 miliardi di dollari

Colpo di scena nell’annosa vicenda del maxi centro commerciale che dovrebbe sorgere a Due Carrare, Padova, a due passi dal celebre Castello del Catajo. Questa vicinanza aveva fatto bocciare il progetto dalla Soprintendenza, orientamento confermato dal Tar, l’11 aprile scorso, lasciando la padovana Deda srl, proprietaria del terreno, con un palmo di naso.

Ma come in molte vicende immobiliari ed edilizie italiane, le sorprese sono dietro l’angolo. Domenica, sull’edizione cartacea del Corriere del Veneto – edizione Padova e Rovigo, Davide D’Attino scrive che i 150mila metri quadrati sono stati acquistati dal colosso americano Varde, un fondo che gestisce qualcosa come 15 miliardi di dollari. L’operazione è avvenuta tramite la società che rappresenta il fondo in Italia, la ReStar srl.

E saranno proprio i nuovi proprietari che si rivolgeranno al Consiglio di Stato per ribaltare la sentenza del Tribunale Amministrati del Riesame. Questa la nota diffusa da ReStar, come riportata sul Corriere, che parla di “riqualificazione” e “posti di lavoro“:

Il passaggio di proprietà dei terreni di Deda al fondo Varde rappresenta il primo concreto passo di un cambio di rotta e di indirizzo a beneficio di un progetto in cui lo stesso fondo Varde, grazie alla sua decennale esperienza in investimenti professionali, ha creduto sin dall’inizio. Si apre, quindi, una fase di rilancio per il “retail park” che porterà a una profonda riqualificazione di tutta la zona, ponendosi come volano economico per la Bassa Padovana.

L’opera darà il via a un circolo virtuoso per l’intera comunità locale, non solo a beneficio del tessuto imprenditoriale, turistico e culturale, ma soprattutto dal punto di vista occupazionale. Si stima infatti che saranno impiegate oltre mille persone in maniera diretta e circa diecimila considerando l’indotto.