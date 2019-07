Disperso sul Cadore, ricerche ostacolate dal maltempo

E’ in corso la ricerca di un escursionista non rientrato oggi da una camminata in Cadore. Attorno alle 15.30 la Centrale del 118 ha allertato il Soccorso alpino di Pieve di Cadore per avviare la ricerca di Luigi Salvatore, 50 anni di Resana (TV) che aveva appuntamento alle 13 a Caralte, ma non si è mai presentato.

Partito da Sottocastello in direzione di Casera Cavalet per poi scendere a Caralte, l’uomo alle 11.20 ha mandato un messaggio alla madre per dirle che sarebbe stato alle tredici sulla strada, dove però non è arrivato. L’elicottero del Suem di Pieve di Cadore ha effettuato una ricognizione lungo tutto l’itinerario.