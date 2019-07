L’oroscopo della settimana (8-14 luglio): Cancro, ogni battaglia è vinta!

Condividi

♈ – ARIETE

CONSIGLI IMPELLENTI

La voglia e il desiderio di fare tutto in fretta, con una certa accelerazione che ti porta a trascurare qualche elemento che giudichi marginale, può portarti a compiere vistosi errori di valutazione rispetto alle circostanze, alle persone, alle conseguenze delle tue decisioni. Marte e Mercurio nel Leone adesso ti danno consigli di impellenza che forse non dovresti ascoltare… Specialmente se riguardano la tua vita affettiva.

♉ – TORO

PROMUOVI LA VITA SOCIALE

Il dinamico Urano ospite della Prima Decade del Segno è fatto oggetto di intenso interessamento da parte di Marte e Mercurio, congiunti all’inizio del Leone. Questo può forse portarti ad atteggiamenti un tantino pressapochisti e non troppo curati e scrupolosi nel delineare i dettagli del tuo attuale operato. È la vita sociale che deve essere rilanciata con gustosa determinazione, promossa da Venere e dal Sole.

♊ – GEMELLI

BELLE SODDISFAZIONI

I buoni risultati e i concreti effetti degli sforzi fatti in precedenza faranno in maniera che arrivino finalmente, inaspettate e quindi ancor più gradite, delle belle soddisfazioni. Venere e il Sole nel Segno vicino del Cancro, fanno in maniera che la tua immagine ne risulti migliorata e che anche la evidentissima avvenenza attuale giochi in tuo favore. Chi ami apprezza davvero tutto di te: testa, bellezza e cuore.

♋ – CANCRO

OGNI BATTAGLIA È VINTA!

Il tuo è il Segno clou delle settimana: vi succede di tutto! La dolce Venere entrata da poco si lega a Urano per una capacità seduttiva notevolissima e il Sole, agevolato dall’entusiasmante trigono a Nettuno, risponde per le rime alle opposizioni che sia Saturno e sia Plutone, nel dirimpettaio Capricorno, tendono a fargli. Con il vigore che le stelle ti concedono e con il piglio che sai manifestare, adesso ogni battaglia è da considerare vinta!

♌ – LEONE

FOCOSA PASSIONALITÀ

Nella prima parte del Segno ora abitano, insieme, Marte e Mercurio. Marte non gradisce molto l’interferenza del quadrato di Urano, che lo vorrebbe ancora più attivo e più deciso, ed è nella congiunzione stretta appunto con Mercurio, lunedì 8, che trova i mezzi e le opportunità per sottrarsi al suo insistente controllo… Ma è lo stesso Marte che ti dà una marcia in più in fatto di sex-appeal e di una focosa passionalità. Non male…

♍ – VERGINE

INTUIZIONE SPECIALE

Intuizione e una sensibilità che agisce come un radar e ti dà i suggerimenti più giusti sono il frutto dell’input della magica e mutevole Luna, che inizia la settimana proprio nei Gradi Zodiacali che ti competono. Questa capacità di captare gli eventi prima ancora che accadano dona colore e calorose emozioni all’intera settimana, periodo importante anche nella vita di coppia perché si affronteranno lacune e motivi d’incomprensione.

♎ – BILANCIA

PRIMO QUARTO DI LUNA

In settimana, nel 16esimo Grado, avverrà la fase lunare del Primo Quarto di Luna. Le conferme celesti che aspettavi, capaci di approvare le mosse che intendi compiere, sono quindi arrivate e ti spingono a procedere concretamente in maniera più decisa. Sei sulla strada giusta per rilanciare il lavoro, la vita sociale, l’economia, l’amore, l’intesa a due che di recente forse non è stata brillantissima… Le stelle ti incoraggiano.

♏ – SCORPIONE

FASE ASSAI COSTRUTTIVA

Questo è sul serio un ottimo momento per realizzare parecchie delle voci sulla tua lista di situazioni da costruire e da migliorare: il favore celeste e un’attuale forte ambizione ti spingeranno a mettere il cuore nelle cose che fai! Il fatto che ti appoggino sia Nettuno dai Pesci e sia Sole e Venere dal Cancro è indicativo delle circostanze favorevoli legate a una lusinghiera attenzione da parte delle amiche stelle. Ottimo l’amore…

♐ – SAGITTARIO

GIOVE SUGGERISCE CHE…

Giove, caloroso ospite del Segno, adesso non è in buoni rapporti con Nettuno nei Pesci. Ciò implica che dovresti forse dare una riassettata critica e lungimirante al settore finanziario e che anche a livello sociale è bene prestare maggiore prudenza. Non tutte le persone che frequenti sono affidabili sul serio e usare un pizzico di sana diffidenza in certe occasioni si rivelerà una buona tattica, capace di farti evitare vistosi errori.

♑ – CAPRICORNO

NON SOTTOVALUTARE NESSUNO!

Sia Saturno e sia Plutone, ospiti dei trenta Gradi che lo Zodiaco ha affidato alle tue cure, attualmente sono retrogradi (dalla Terra sembrano tornare indietro) e quindi potrebbero essere meno efficaci e decisi nei loro effetti. Il fatto che ora l’energia del Sole e la concretezza di Venere siano situati nel Segno contrario del Cancro è indice che avversari e antagonisti non vanno presi sottogamba e non devono essere sottovalutati.

♒ – ACQUARIO

SPALLATA PROVVIDENZIALE

Nel delicato campo del lavoro le cose si stanno finalmente movimentando. Vuol dire che la decisa spallata che hai dato a certe situazioni che peccavano di immobilismo sono andate a segno! I miglioramenti si sentiranno in parecchi settori, ma quello che conta di più è il vantaggio notevole sul piano dell’economia e delle risorse finanziarie. Riguarda maggiormente il benessere, la forma fisica, la mobilità.

♓ – PESCI

FORTE INTESA A DUE

In questa fase saranno le iniziative artistiche ad essere appoggiate dalle amiche stelle, ma anche l’amore e la dolcezza dello stare insieme ha molto da dirti… Basti pensare che a sostenere l’amore ora ci si mettono nientemeno che Venere e il Sole, che sostano nel Cancro. L’intesa ha una forza e un vigore che raramente ha raggiunto: non vi serve parlare. Lo fanno già in maniera esaustiva i reciproci sguardi…

A cura di Susy Grossi – consulente astrologico

(Ph. Shutterstock)