Porto chiuso a Fiume per la nave italiana

Condividi

Linkedin email

La nave traghetto Giuseppe Franza della Caronte & Tourist è bloccata dall’alba di sabato alla rada del porto croato di Rjieka (Fiume, Croazia).

Lo riferisce il gruppo armatoriale in una nota, diramata nel pomeriggio di ieri, che spiega che le Autorità locali e l’autorità portuale avrebbero negato l’ormeggio alla nave italiana, e lancia un appello affinché il governo italiano intervenga visto che il traghetto non è attrezzato per lunghi periodo di fermo.

Il manager Sergio La Cava, spiega che da più di un anno la compagnia è assegnataria «dal governo croato per il trasporto con una linea tutta nuova creata» dalla stessa società per i collegamenti tra le isole croate. «È stato molto duro in quanto il governo centrale si è sempre opposto portando motivazioni senza fondamento», ricorda il manager. «Alla fine – continua La Cava – siamo riusciti con il governo di Zagabria e ora che succede? Che ci si mettono le Autorità locali»