Rifiuti abusivi all’Home Festival: tre indagati

Novità nell’inchiesta sui 45 metri cubi di di terreno scavati al Parco San Giuliano per far posto alle strutture dell’Home Venice Festival e accumulati a ridosso del polo nautico, anziché essere smaltiti. Lo riferisce La Nuova Venezia nell’edizione di domenica, a pagina 23.

Il pm Andrea Petroni ha convalidato il sequestro conservativo dei due cumuli e ha aperto un fascicolo di indagine per gestione illecita di rifiuti, iscrivendo al registro degli indagati – atto dovuto in questa fase, per permettere tutte le verifiche del caso, con la nomina di consulenti di parte – il direttore dei lavori, il dirigente del Comune di Venezia Roberto Buzzo, e gli imprenditori rappresentanti delle ditte al lavoro, Ugo Guglielmo Brunelli e Roberto Venturini, veronesi.

La vicenda non avrà ripercussioni sullo svolgimento della manifestazione, in programma dal 12 al 14, come affermato dagli organizzatori (che già avevano avuto il problema del palco principale). Il Comune, inoltre, ha fatto sapere alla Procura di essere pronto a liberare l'area, per smaltire regolarmente il materiale scavato, ora messo in sicurezza, ma che potrebbe presentare materiali pericolosi, quali amianto e vetro.

Il parco di San Giuliano, infatti, è nato su una discarica prima industriale e poi di rifiuti, motivo per cui erano previsti una serie di controlli periodici per la durata di 25 anni. Dopo i primi due anni, nel 2017 le attività si sono interrotte perché il fondo si attivò solo nel 2018. In questo quadro, è stato un esposto di Legambiente a far partire l’indagine, culminata con i sigilli posti dai carabinieri del Nucleo Forestale, rilevando che il progetto per l’area eventi mancava di Vinca, Via e parere della Soprintendenza, mentre l’associazione Amici del Parco di San Giuliano aveva chiesto chiarimenti a Comune e Arpav.