Assessore Pd pubblica foto della Meloni a testa in giù

Bufera sull’assessore ai Lavori Pubblici del Pd di Reggio Emilia Valeria Montanari dopo che ha pubblicato sul suo profilo Facebook una foto di Giorgia Meloni a testa in giù. Montanari, nel post incriminato, criticava aspramente la leader di Fratelli d’Italia che aveva dichiarato di voler affondare la nave Sea Watch approdata a Lampedusa. L’assessore Pd scriveva: «I Bulli e le Bulle che fanno i grossi con i più deboli non li ho mai sopportati. Un modo sordido per nascondere che fuori dai loro metodi arroganti e violenti, non ce la possono fare».

Sotto al post sono apparse una pioggia di critiche per i metodi scelti da Montanari per esprimere le proprie critiche. La stessa Meloni oggi ha commentato su Facebook: «Non mi stupisce. Tuttavia mi piacerebbe sapere cosa pensa Nicola Zingaretti di un suo assessore che dichiara pubblicamente di volermi appesa a testa in giù».

La Montanari minimizza: «Non ho mai scritto nè augurato del male alla Meloni: la foto al contrario è conseguenza del disgusto provato».