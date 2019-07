Balotelli: «2000 euro se ti lanci in mare con la vespa». E lui… [VIDEO]

Condividi

Mario Balotelli in visita a Napoli si è lanciato in una scommessa piuttosto curiosa con un residente che passava in motorino. «Ti do 2000 euro se ti butti in mare con la Vespa», avrebbe detto la star del calcio. E lui, senza la minima esitazione, avvia la due ruote ed accelera cadendo in acqua tra un capannello di persone che lo incitano e gridano entusiasti. Molte le polemiche e le critiche a questo video.

Ma secondo quanto fa sapere Balotelli, il veicolo è già stato recuperato dal fondale marino: «Filosofi.. ecco a voi la Vespa inquinante ripescata. Ci tenevo a precisare che la scommessa non è stata monetizzata ma era tutta una scena per lo scherzo inoltre vi rinvito ad accettarvi delle notizie prima di pubblicare articoli fasulli grazie».