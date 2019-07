Zonin e Consoli, due difese “baciate” ma opposte

Condividi

Linkedin email

Quando i problemi delle due ex popolari benete, Popolare di Vicenza e Veneto Banca, vennero a galla per merito specifico delle ispezioni Bce – quelle di Banca d’Italia si fecero sentire solo sull’istituto di Montebelluna- molti pensarono che i percorsi sarebbero stati abbastanza simili. Invece non fu così. Dopo un breve passaggio a Roma, l’inchiesta su Veneto Banca tornò a Treviso. Tutti i beni di Consoli vennero posti sotto sequestro e lui fu messo agli arresti domiciliari.

I reati contestati alle due banche e ai loro ex amministratori e dirigenti erano praticamente gli stessi: aggiotaggio, ostacolo alla vigilanza e falso in prospetto (accusa quest’ultima che nel caso di Veneto Banca si è aggiunta ad aprile di quest’anno, dopo che il fascicolo è tornato nelle mani della Procura trevigiana). Per Zonin non vi fu né restrizione di libertà personale né ritiro del passaporto. Il sequestro di certi beni avvenne nel marzo 2018, circa cinque mesi dopo la richiesta di rinvio a giudizio, e solo per iniziativa di alcuni legali di parte civile. La cosa più sorprendente è però un’altra. L’ex ad di Veneto Banca, che di recente ha visto ridimensionare la sua posizione giudiziaria, ha sempre affermato che le operazioni “baciate” non solo erano contenute ma soprattutto erano regolari, una prassi accettata. La linea Zonin è, invece, più spericolatamente diversa: il presidente, cioè lui, non sapeva quello che facevano i suoi alti dirigenti. Addirittura la sua linea difensiva arriva a coprire tutto il consiglio di amministrazione, che anch’esso era stato tenuto all’oscuro di quanto accadeva.

I legali delle parti civili pensano giustamente si tratti di una strategia quasi impossibile da sostenere. Si è visto che dalle testimonianze dei giorni scorsi c’è stato un allineamento, fortunatamente non totale, sull’impostazione della difea di Zonin: nessuno sapeva. Prima l’imprenditore Dario Loison e poi il conte Christian Malinverni – chapeau ad entrambi – hanno detto liberamente che l’ex presidente era al corrente delle baciate. Non sarebbe, comunque, stato difficile per la Procura, sentire sull’argomento qualche consigliere del passato oppure qualche dirigente in pensione, che avrebbero potuto facilmente spiegare quale fosse il ruolo di Zonin in banca.

A proposito di baciate, ossia del finanziamento delle azioni in cambio dei fidi. Sembra assodato che in base al codice civile non si possano fare. Ma allora coloro che sono stati pure attori nell’operazione irregolare possono essere sentiti come testimoni? Non hanno qualche corresponsabilità nella transazione che senza il loro assenso non sarebbe potuta avvenire? Il tutto, ricordiamolo, con riflessi sul bilancio della banca dove venivano iscritte operazioni irregolari. Insomma, non è una questione da liquidare fastidiosamente. Si tratta di trovare il bandolo di una matassa che è ingarbugliata. E che forse qualcuno vorrebbe lo fosse ancora di più.

(ph. Imagoeconomica)